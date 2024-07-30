Bloomberg: Цены на какао-бобы упали до минимума за последние месяцы

Котировки фьючерсов на какао упали до самого низкого уровня за более чем четыре месяца из-за ожиданий роста предложения и падения спроса.

Котировки фьючерсов на какао упали до самого низкого уровня за более чем четыре месяца из-за ожиданий роста предложения и падения спроса.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Так, приводятся данные, согласно которым, в понедельник в Нью-Йорке наиболее активно торгующийся фьючерсный контракт на какао-бобы подешевел на 4,4%, до $6 650 за тонну.

Как отмечает Bloomberg, цены на какао остаются выше средних исторических значений, и спрос на это сырье, вероятно, уменьшится. Несколько производителей шоколада предупредили, что из-за этого их рентабельность окажется под давлением во втором полугодии.