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Bloomberg: Цены на какао-бобы упали до минимума за последние месяцы

Bloomberg: Цены на какао-бобы упали до минимума за последние месяцы Котировки фьючерсов на какао упали до самого низкого уровня за более чем четыре месяца из-за ожиданий роста предложения и падения спроса.
АПК
30 июля 2024 г. 03:19
Bloomberg: Цены на какао-бобы упали до минимума за последние месяцы

Котировки фьючерсов на какао упали до самого низкого уровня за более чем четыре месяца из-за ожиданий роста предложения и падения спроса.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Так, приводятся данные, согласно которым, в понедельник в Нью-Йорке наиболее активно торгующийся фьючерсный контракт на какао-бобы подешевел на 4,4%, до $6 650 за тонну.

Как отмечает Bloomberg, цены на какао остаются выше средних исторических значений, и спрос на это сырье, вероятно, уменьшится. Несколько производителей шоколада предупредили, что из-за этого их рентабельность окажется под давлением во втором полугодии.

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