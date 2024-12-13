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Биржевые цены на какао-бобы в мире достигли максимальной отметки

Биржевые цены на какао-бобы в мире достигли максимальной отметки Биржевые цены на какао-бобы выросли на 1,29%, впервые с конца апреля поднявшись до 10 961 долларов за тонну.
АПК
13 декабря 2024 г. 16:44
Биржевые цены на какао-бобы в мире достигли максимальной отметки

Биржевые цены на какао-бобы выросли на 1,29%, впервые с конца апреля поднявшись до 10 961 долларов за тонну.

Как передает Report, это следует из данных ICE Futures.

С начала недели цена на какао-бобы выросла почти на 11%. При этом с начала декабря стоимость увеличилась на 16%.

В предыдущем месяце котировки также заметно поднялись: в ноябре рост составил почти 30%. Согласно отчету Международной организации по какао, цены на какао-бобы в мире в ноябре выросли из-за опасений дефицита, несмотря на увеличение поставок этого сырья на рынки: фермеры еще не закрыли долги по прошлогодним контрактам, а новый урожай под угрозой из-за плохой погоды и болезни деревьев.

Среди других факторов, усугубляющих ситуацию с ценами на какао-бобы, эксперты назвали уровень запасов на биржах. Так, на Лондонской бирже запасы в ноябре снизились на 20%, а в США биржевые запасы за тот же период сократились на 11%. Это наглядно показывает, что запасы не пополняются, несмотря на увеличение поставок на рынки.

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Версия на английском языке Cocoa prices reach 8-month high on global exchanges

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