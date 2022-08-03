Биржевая стоимость пшеницы выросла на фоне активного спроса

Цены на пшеницу в Чикаго выросли после недельного минимума, достигнутого ранее в ходе сессии.

Цены на пшеницу в Чикаго выросли после недельного минимума, достигнутого ранее в ходе сессии.

Как передает Report, более активный спрос на экспортном рынке нивелирует опасения по поводу увеличения предложения, вызванные возобновлением экспорта украинского зерна.

Кукуруза торгуется с повышением, тогда как трейдеры продолжают оценивать шансы на продолжение поставок из Украины и отслеживать противоречивые погодные условия в США. Соя также торгуется с повышением.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли на 1,9%, до 7,89 1/2 доллара за бушель.

В ходе предыдущих двух сессий цены на кукурузу и сою резко снижались, поскольку выход судна с украинским зерном из порта Одессы ослабил опасения по поводу перспектив мирового предложения. Между тем оценка состояния посевов в США превзошла ожидания.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT прибавили в цене 0,3% до 5,96 1/4 доллара за бушель. Соя торгуется с повышением на 0,2%, по 13,89 доллара.