Биржевая стоимость пшеницы превысила максимум за девять лет

Стоимость эталонной пшеницы на бирже в Чикаго поднялась выше 8 долларов США за бушель, впервые с декабря 2012 года, на рисках сокращения урожая из-за неблагоприятных погодных условий и роста цен на удобрения.

Стоимость эталонной пшеницы на бирже в Чикаго поднялась выше 8 долларов США за бушель, впервые с декабря 2012 года, на рисках сокращения урожая из-за неблагоприятных погодных условий и роста цен на удобрения.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии.

По итогам торгов на Чикагской бирже мартовский фьючерс на пшеницу подорожал до 8,08 доллара США, впервые с декабря 2012 года превысив отметку в 8 долларов США за бушель.

Некоторые фермеры сейчас сталкиваются с засухой в посевную, а также с ростом цен на удобрения, поясняет агентство Bloomberg, и отмечает, что стоимость пшеницы непрерывно растет шестой месяц подряд, при этом только за октябрь она подорожала на 6,5%. Это самый длительный ежемесячный рост с 2007 года (тогда котировки росли с апреля по сентябрь).

Агентство также полагает, что рост стоимости пшеницы может привести к росту цен и на другие продуты питания во всем мире. В начале октября Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщала, что мировые цены на продовольствие в сентябре выросли до рекордного уровня за 10 лет.