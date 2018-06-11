Белорусский министр заподозрил Россию в предвзятости

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц в эфире телеканала ОНТ заявил, что Россельхознадзор предвзято относится к белорусским предприятиям, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы видим, что идет предвзятое отношение со стороны Россельхознадзора к нашим предприятиям", - сказал Заяц.

Он отметил, что специалисты Россельхознадзора необоснованно обвиняют белорусские предприятия, однако не стал упоминать, в чем. Также Заяц предположил, что российское ведомство могло подтасовать результаты лабораторных исследований (ранее Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке из Беларуси).