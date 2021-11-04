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Беларусь ввела временный запрет на вывоз гречихи и продуктов из нее

Беларусь ввела временный запрет на вывоз гречихи и продуктов из нее Беларусь ввела временный запрет на вывоз за пределы страны гречихи сроком на три месяца.
АПК
4 ноября 2021 г. 11:54
Беларусь ввела временный запрет на вывоз гречихи и продуктов из нее

Беларусь ввела временный запрет на вывоз за пределы страны гречихи сроком на три месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это предусмотрено постановлением белорусского правительства, подписанным премьер-министром страны Романом Головченко и опубликованным в четверг на национальном правовом портале.

В соответствии с документом, в перечень запрещенных к вывозу за пределы страны продуктов вошли крупа грубого помола из гречихи, гречневое зерно обрушенное и готовые пищевые продукты из гречки.

Глава правительства поручил министерству иностранных дел в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении мер нетарифного регулирования. Решение Совмина Беларуси вступило в силу с момента официального опубликования и будет действовать в течение трех месяцев.

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