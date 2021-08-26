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Беларусь временно запретила экспорт зерна

Беларусь временно запретила экспорт зерна Установлен временный запрет на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков, а также семян рапса
АПК
26 августа 2021 г. 13:08
Беларусь временно запретила экспорт зерна

Правительство Беларуси установило временный запрет на вывоз зерна сроком на шесть месяцев.

Как передает Report со ссылкой на Latifundist, данное решение принято в соответствии с постановлением Совета министров, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Установлен временный запрет на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, семян рапса и прочих злаков.

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в постановлении.

При этом действие пункта постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларусь, в государства для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений Правительства Республики Беларусь, а также в качестве припасов.

Ранее сообщалось, что правительство Беларуси ввело запрет на вывоз гречки и пшеничной муки.

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Версия на английском языке Belarus temporarily bans grain exports

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