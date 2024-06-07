О нас

Беларусь представит в Баку Концепцию проекта агрогородка в Карабахе

Беларусь представит в Баку Концепцию проекта агрогородка в Карабахе Беларусь планирует в ноябре 2024 года презентовать в Баку Концепцию проекта агрогородка в Агдамском районе Азербайджана.
АПК
7 июня 2024 г. 17:42
Беларусь представит в Баку Концепцию проекта агрогородка в Карабахе

Беларусь планирует в ноябре презентовать в Баку Концепцию проекта агрогородка в Агдамском районе Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

"Беларусь внесет свой конкретный вклад в возрождение Карабаха. Одним из главных наших проектов станет создание в Агдамском районе комплексного современного агрогородка, включающего производство и переработку сельскохозяйственной продукции, строительство жилья и социальных объектов для работников этого аграрного комплекса и членов их семей. Концепцию этого комплексного проекта планируем презентовать в Баку в ноябре текущего года", - сказал Петришенко, выступая сегодня на бизнес-форуме Азербайджан-Беларусь.

Проект предусматривает в том числе строительство в Агдамском районе населенного пункта, рассчитанного на 420 семей.

Напомним, что инициатива строительства в Карабахском экономическом районе агрогородка была предложена белорусской стороной в ходе недавнего государственного визита в Азербайджан президента Беларуси Александра Лукашенко.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Belarus Qarabağda kənd təsərrüfatı şəhərciyi ilə bağlı layihə təqdim edəcək

Другие новости из категории

В Фонд аграрного страхования за 5 месяцев поступило более 800 обращений
В Фонд аграрного страхования за 5 месяцев поступило более 800 обращений
7 июня 2024 г. 18:11
Азербайджан и IOFS обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества
ФотоАзербайджан и IOFS обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества
7 июня 2024 г. 15:43
Азербайджан в пять раз увеличил импорт кураги из Узбекистана
Азербайджан в пять раз увеличил импорт кураги из Узбекистана
7 июня 2024 г. 14:30
Джалилабадские фермеры экспортировали в этом году свыше 30 тыс. тонн картофеля
Джалилабадские фермеры экспортировали в этом году свыше 30 тыс. тонн картофеля
6 июня 2024 г. 23:52
Азербайджан возобновил поставки винограда из Намибии
Азербайджан возобновил поставки винограда из Намибии
4 июня 2024 г. 14:07
В поселках Билясувара для бывших вынужденных переселенцев из Джебраила идет заготовка сырого кокона
ФотоВ поселках Билясувара для бывших вынужденных переселенцев из Джебраила идет заготовка сырого кокона
3 июня 2024 г. 22:16
Азербайджан начал поставки апельсинов из Кипра
Азербайджан начал поставки апельсинов из Кипра
31 мая 2024 г. 15:40
Азербайджан и Казахстан заинтересованы в организации агробизнес-форумов
ФотоАзербайджан и Казахстан заинтересованы в организации агробизнес-форумов
31 мая 2024 г. 15:34
В Азербайджане предлагается использовать в сельском хозяйстве очищенные сточные воды
В Азербайджане предлагается использовать в сельском хозяйстве очищенные сточные воды
31 мая 2024 г. 14:43
В Азербайджане начинается реализация проекта Молодые агропредприниматели
ФотоВ Азербайджане начинается реализация проекта "Молодые агропредприниматели"
31 мая 2024 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi