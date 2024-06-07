Беларусь представит в Баку Концепцию проекта агрогородка в Карабахе

Беларусь планирует в ноябре 2024 года презентовать в Баку Концепцию проекта агрогородка в Агдамском районе Азербайджана.

Беларусь планирует в ноябре презентовать в Баку Концепцию проекта агрогородка в Агдамском районе Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

"Беларусь внесет свой конкретный вклад в возрождение Карабаха. Одним из главных наших проектов станет создание в Агдамском районе комплексного современного агрогородка, включающего производство и переработку сельскохозяйственной продукции, строительство жилья и социальных объектов для работников этого аграрного комплекса и членов их семей. Концепцию этого комплексного проекта планируем презентовать в Баку в ноябре текущего года", - сказал Петришенко, выступая сегодня на бизнес-форуме Азербайджан-Беларусь.

Проект предусматривает в том числе строительство в Агдамском районе населенного пункта, рассчитанного на 420 семей.

Напомним, что инициатива строительства в Карабахском экономическом районе агрогородка была предложена белорусской стороной в ходе недавнего государственного визита в Азербайджан президента Беларуси Александра Лукашенко.