Беларусь увеличила экспорт в Азербайджан на 14,2%

Беларусь увеличила экспорт в Азербайджан на 14,2% в 2021 году

Беларусь увеличила экспорт в Азербайджан на 14,2% в 2021 году.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия этой страны.

В прошлом году Беларусь экспортировала сельхозпродукции и продовольствия почти на 6,7 млрд долларов США.

"В страны СНГ, включая Россию в 2021 году поставлено продукции на сумму более 5,5 млрд долларов США (113% к уровню 2020 г). Доля стран СНГ (без России) в общем объеме экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – 11,5%.Увеличился экспорт в Азербайджан на 14,2%, Казахстан на 11,5%, Кыргызстан на 68,3%, Молдову на 27,5%, Таджикистан на 11,2%, Узбекистан на 30,7%, Украину на 24,4%.",- говорится в сообщении министерства.