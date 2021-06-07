Беларусь расширяет сотрудничество в аграрной сфере с Азербайджаном

Представителей Азербайджана заинтересовало строительство социальных объектов в агрогородках

Беларусь расширяет сотрудничество в аграрной сфере с Азербайджаном и Таджикистаном.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ .

"Прошлый год был непростым из-за пандемии, но мы справились, выдержали свои поставки, зарекомендовали себя перед поставщиками. Сегодня у нас есть новые контракты, и они увеличиваются. Например, представителей Азербайджана заинтересовало восстановление и развитие наших сельских территорий, производств, создание социальной среды, строительство социальных объектов в агрогородках. Думаю, нас ждет долгое и плодотворное сотрудничество, - сказал Иван Крупко. - В Таджикистане создано совместное производство - сборка белорусских тракторов и комбайнов "Гомсельмаша". Недавно нас посетила рабочая группа из этой страны, в планах - расширить линейку сборки и другой белорусской техники".

В частности, министр на прошедшей неделе встретился с заместителем министра сельского хозяйства Таджикистана Зеваршо Зеваршоевым. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сфере племенного животноводства, растениеводства, науки и образования. Беларусь заинтересована в дальнейшем расширении взаимовыгодной торговли сельхозпродукцией и продовольствием, наращивании объемов взаимных поставок, активизации сотрудничества в области племенного животноводства и сфере аграрного образования.