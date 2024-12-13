Башкортостан экспортировал в Азербайджан 26 партий полуфабрикатов из мяса индейки

Башкортостан с начала 2024 года экспортировал в Азербайджан 26 партий полуфабрикатов из мяса индейки общим весом 363 тонны.

Башкортостан с начала 2024 года экспортировал в Азербайджан 26 партий полуфабрикатов из мяса индейки общим весом 363 тонны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление Россельхознадзора (РСХ) по Республике Башкортостан РФ.

"Всего с начала года из Башкортостана в Азербайджан экспортировано 26 партий полуфабрикатов из мяса индейки, общий вес всех поставок составил 363 тонны. Перед экспортом мясная продукция прошла лабораторные испытания и соответствует требованиям страны-импортера", - говорится в информации.

По данным РСХ, последняя партия замороженных полуфабрикатов из мяса индейки была отправлена 10 декабря 2024 года предприятием из башкирского города Мелеуз.

"Вес проконтролированной на государственной границе РФ и транспорте мясной продукции составил 16 тонн. Продукция для Азербайджана была отгружена автомобильным транспортом.", - говорится в сообщении.