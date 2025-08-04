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Баку и Астана согласовали формы ветеринарных сертификатов на экспорт рыбы, меда и продукции пчеловодства

Баку и Астана согласовали формы ветеринарных сертификатов на экспорт рыбы, меда и продукции пчеловодства Баку и Астана согласовали формы ветеринарных сертификатов на экспорт рыбы, меда и продукции пчеловодства
АПК
4 августа 2025 г. 12:13
Баку и Астана согласовали формы ветеринарных сертификатов на экспорт рыбы, меда и продукции пчеловодства

Баку и Астана согласовали форму ветеринарных сертификатов на экспорт рыбы и рыбной продукции, а также меда и другой продукции пчеловодства из Казахстана в Азербайджан.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза Казахстана, договоренность была достигнута с целью укрепить двустороннее сотрудничество в области ветеринарии.

Сертификаты были разработаны и согласованы в ходе официальных переговоров между компетентными ветеринарными службами двух стран.

"Данный шаг стал результатом совместной работы по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности продукции животного происхождения и свидетельствует о высоком уровне доверия и взаимодействия между государствами.

Согласование форм ветеринарных сертификатов открывает новые возможности для казахстанских производителей, позволяя выйти на перспективный рынок Азербайджана",- отмечается в сообщении ведомства.

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Версия на английском языке Baku, Astana agree on forms of veterinary certificates for export of fish, honey and bee products
Версия на азербайджанском языке Bakı və Astana balıq, bal və arıçılıq məhsullarının ixracı üçün baytarlıq sertifikatlarının formalarını razılaşdırıb

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