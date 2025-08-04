Баку и Астана согласовали формы ветеринарных сертификатов на экспорт рыбы, меда и продукции пчеловодства

Баку и Астана согласовали формы ветеринарных сертификатов на экспорт рыбы, меда и продукции пчеловодства

Баку и Астана согласовали форму ветеринарных сертификатов на экспорт рыбы и рыбной продукции, а также меда и другой продукции пчеловодства из Казахстана в Азербайджан.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза Казахстана, договоренность была достигнута с целью укрепить двустороннее сотрудничество в области ветеринарии.

Сертификаты были разработаны и согласованы в ходе официальных переговоров между компетентными ветеринарными службами двух стран.

"Данный шаг стал результатом совместной работы по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности продукции животного происхождения и свидетельствует о высоком уровне доверия и взаимодействия между государствами.

Согласование форм ветеринарных сертификатов открывает новые возможности для казахстанских производителей, позволяя выйти на перспективный рынок Азербайджана",- отмечается в сообщении ведомства.