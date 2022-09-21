Байден призвал продлить зерновую сделку по вывозу продовольствия из Украины

Байден призвал с трибуны ООН продлить зерновую сделку по вывозу продовольствия с Украины Черным морем.

Президент США Джо Байден призвал с трибуны ООН продлить зерновую сделку по вывозу продовольствия из Украины Черным морем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, сделка по экспорту украинского зерна должна быть продлена, и призвал все страны не ограничивать экспорт и не создавать излишних запасов зерна.

"Нам необходимо обеспечить ее продление <...>. Мы призываем все страны воздержаться от запрета на экспорт продовольствия и складирования зерна", - сказал он.

Он также заявил о том, что санкции не препятствуют поставкам российского продовольствия и удобрений.