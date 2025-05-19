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AZPROMO: Азербайджан экспорт столовых яиц осуществляет почти в 10 стран

AZPROMO: Азербайджан экспорт столовых яиц осуществляет почти в 10 стран 15:12
АПК
19 мая 2025 г. 15:35
AZPROMO: Азербайджан экспорт столовых яиц осуществляет почти в 10 стран

В Азербайджане продолжится поддержка производителей мяса птицы и яиц в рамках расширения географии экспорта и увеличения поставок за рубеж.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на встрече с участием представителей Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), Министерства экономики и Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц.

Заместитель исполнительного директора AZPROMO Турал Гаджилы отметил, что объемы экспорта яиц в последние годы увеличились, а государственная поддержка в вопросах координации с профильными ведомствами будет продолжена.

По словам главы Ассоциации Мюрвета Гасанли, сегодня азербайджанские столовые яйца экспортируются примерно в 10 стран, и страна является лидером в этом сегменте в регионе.

Отдельно отмечен высокий экспортный потенциал поставок в ОАЭ. В рамках работы с торговым представительством Азербайджана в этой стране уже проведены встречи, упрощены отдельные требования принимающей стороны.

На мероприятии обсуждались предложения по упрощению экспортных процедур, включая сертификацию, фитосанитарный контроль и логистику. Участники также обменялись мнениями по актуальным вопросам отрасли.

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Версия на азербайджанском языке AZPROMO: Azərbaycandan quş əti və yumurta ixracının artırılması üçün dəstək davam etdiriləcək

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