"Азерпамбыг" в 4 раза увеличил доходы от экспорта хлопка

В январе-августе 2021 года "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" экспортировал продукции на 62,3 млн долларов США.

В январе-августе 2021 года "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" экспортировал продукции на 62,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания увеличила поставки в другие страны на 47,4 млн долларов США или в 4,2 раза.

Отметим, что созданный в 2018 году "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" является дочерним предприятием "Азербайджанской промышленной корпорации". Компания занимается производством, заготовкой и переработкой хлопка, а также продажей готовой продукции.