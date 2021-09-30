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"Азерпамбыг" в 4 раза увеличил доходы от экспорта хлопка

"Азерпамбыг" в 4 раза увеличил доходы от экспорта хлопка В январе-августе 2021 года "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" экспортировал продукции на 62,3 млн долларов США.
АПК
30 сентября 2021 г. 14:08
Азерпамбыг в 4 раза увеличил доходы от экспорта хлопка

В январе-августе 2021 года "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" экспортировал продукции на 62,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания увеличила поставки в другие страны на 47,4 млн долларов США или в 4,2 раза.

Отметим, что созданный в 2018 году "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" является дочерним предприятием "Азербайджанской промышленной корпорации". Компания занимается производством, заготовкой и переработкой хлопка, а также продажей готовой продукции.

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Версия на английском языке Azerpambig more than quadruples export revenues
Версия на азербайджанском языке “Azərpambıq” ixrac gəlirlərini 4 dəfədən çox artırıb

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