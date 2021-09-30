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ООО "Азерипек" увеличил экспортные доходы в 14 раз

ООО "Азерипек" увеличил экспортные доходы в 14 раз В январе-августе этого года дочернее предприятие ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" - ООО "Азерипек" экспортировало продукцию на сумму 2,3 млн долларов США.
АПК
30 сентября 2021 г. 14:56
ООО Азерипек увеличил экспортные доходы в 14 раз

В январе-августе этого года дочернее предприятие ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" - ООО "Азерипек" экспортировало продукцию на сумму 2,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это в 14,1 раза больше.

Напомним, что "Азерипек" был создан в 2018 году. Годовая производственная мощность предприятия по переработке очищенного от семян хлопка составляет 3 тыс. тонн, на производстве шелка-сырца из размотанных коконов – 350 тонн влажных коконов и 450 тыс. погонных метров шелка, 400 тыс. тонн п/м хлопчатобумажной ткани, на красильном производстве - 24 тыс. келагаи, 4 тыс. шарфов и 8 тыс. головных платков. Продукция предприятия в основном экспортируется в Россию, Турцию и Иран.

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Версия на английском языке Export revenues of Azerbaijani silk producer up by 14 times
Версия на азербайджанском языке “Azəripək” ixrac gəlirlərini 14 dəfə artırıb

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