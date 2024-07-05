«AzerGold» приступило к исполнению своих полномочий в рамках Соглашения о распределении добычи

Как известно, в соответствии с Законом, ратифицированным Милли Меджлисом и утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым 21 июня 2024 года, ЗАО «AzerGold» было уполномочено представлять государство в реализации Соглашения между Министерством экологии и природ

Как известно, в соответствии с Законом, ратифицированным Милли Меджлисом и утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым 21 июня 2024 года, ЗАО «AzerGold» было уполномочено представлять государство в реализации Соглашения между Министерством экологии и природных ресурсов и американским ООО «R.V. Investment Group Services» о разведке, разработке и распределении добычи с перспективных месторождений золота, меди и полиметаллов Гедабей, Гоша, Хархар, Гарадаг, Ордубадской группы (Пиязбаши, Агъюрд, Шекердере, Келеки), Гызылбулаг, Демирли и Вежнели.

Целью является обеспечение эффективного сотрудничества между ООО «R.V. Investment Group Services» и государственной специализированной горнодобывающей компанией в выполнении работ по Соглашению. Согласно условиям Соглашения «AzerGold» будет удовлетворять права и интересы ООО «R.V. Investment Group Services», контролировать эффективную организацию деятельности, обеспечивать сотрудничество с государственными органами в осуществлении горнодобывающих операций и выполнять другие обязательства.

ООО «R.V. Investment Group Services» будет осуществлять деятельность по управлению месторождений, геологоразведке, добыче, производству, а также охране окружающей среды, организации работы с местными сообществами, корпоративной социальной ответственности и другим направлениям в рамках Соглашения под контролем «AzerGold»: «AzerGold» будет обеспечивать соответствие горнодобывающей деятельности оператора требованиям местного и международного законодательства.

ЗАО уже начало исполнение обязанностей, связанных с решением вытекающих из Соглашения вопросов, оперативной организацией деятельности и определением требований Соглашения в различных направлениях. Так, в соответствии с указанными целями, созданной при «AzerGold» Рабочей группе поручено в течение месяца провести общий обзор действующих месторождений, включая инфраструктуру, проанализировать выполненные в рамках Соглашения работы и текущее состояние, определить необходимые меры и сформулировать предложения. Также принимаются соответствующие меры по созданию Руководящего комитета для организации деятельности и контроля.

Отметим, что Соглашение было заключено 20 августа 1997 года между Государственной компанией «Азергызыл» Азербайджанской Республики и ООО «R.V. Investment Group Services». С 22 января 2000 года, после ликвидации государственной компании «Азергызыл» до внесения изменений в Соглашение, Министерство экологии и природных ресурсов считалось правопреемником государственной компании «Азергызыл» в отношении вытекающих из Соглашения обязательств.