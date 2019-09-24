​Азербайджанскую продукцию будут экспортировать в Индию

Делегация во главе с председателем правления ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" Лейлой Мамедовой находится с рабочим визитом в Москве. Целью визита является участие в Московской международной продовольственной выставке 24-27 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, перед выставкой, 23 сентября, делегация приняла участие в традиционном форуме индийских производителей продовольствия, собравшем представителей более 25 компаний.

На форуме представили презентации советник председателя правления Вугар Намазов и глава экспортного отдела Бахадыр Рашидли. Л.Мамедова рассказала о текущем состоянии сельского хозяйства в Азербайджане, возможностях инвестирования и пригласила представителей компаний принять участие в Caspian Agro 2020 в Баку.

Она отметила, что в целях расширения географии экспорта азербайджанской продукции были проведены двусторонние встречи с индийскими производителями продовольствия: "Экспорт азербайджанской сельхозпродукции был приоритетным вопросом во время обсуждений с индийской делегацией".