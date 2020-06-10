​Азербайджанский фундук экспортируются на низкодоходные рынки

Сегодня в рамках Программы партнерства с Азербайджаном Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) проходит первый семинар по проекту "Ускорение эффективности и устойчивости в сфере фундуководства в Азербайджане".

Как сообщает Report, на семинаре были затронуты такие вопросы, как низкая урожайность, опасность афлатоксинов, строгий контроль за афлатоксинами на международных рынках, экспорт фундука из Азербайджана в основном на низкодоходные рынки, продажа производителям и торговцам продукции по ценам ниже рыночного потенциала.

Напомним, что, по данным Государственного таможенного комитета, за первые четыре месяца этого года экспортирован фундук на 7 млн манатов.

Отметим, что в январе-апреле 2020 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил 549 млн долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года спад составил 5,8% из-за последствий пандемии коронавируса (COVID-19).