Азербайджанские фермеры получили льготные микрокредиты

С 23 мая по 1 июня текущего года 512 фермерам выданы льготные микрокредиты на сумму 5,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, из них 4,5 млн манатов выделено на создание и развитие животноводства, 335 тыс. манатов - земледелие, 208 тыс. манатов - садоводство, 102 тыс. манатов - пчеловодство и прочие виды хозяйства.

По словам председателя Агентства аграрного кредитования и развития Мирзы Алиева, на каждого фермера пришлось в среднем 10 тыс. манатов: "Это дает нам основание говорить о том, что менее чем за год кредитами воспользуются более 3 500 фермеров".

Аграрные микрокредиты выдаются в размере до 15 тыс. манатов по ставке 12% годовых, без обеспечения и сроком до 3 лет. Распоряжениями президента Агентству аграрного кредитования и развития выделено для этих целей 30 млн манатов. PASHA Holding обеспечил 5 млн манатов из этой суммы.