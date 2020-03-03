​Азербайджанская сельхозпродукция будет продаваться в Катаре

Делегация ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана во главе с председателем правления Лейлой Мамедовой находится с рабочим визитом в Катаре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.

При поддержке посольства Азербайджана в Катаре делегация встретилась с заместителем министра сельского хозяйства и рыболовства Катара шейхом Фалих бин Насером Аль Тани и главным исполнительным директором Al Meera Group Юсифом Али Аль-Обайданом. Во встрече также принял участие посол Азербайджана в этой стране Рашад Исмаилов.

Стороны обсудили сотрудничество между двумя странами в аграрной сфере, экспорт сельскохозяйственной продукции отечественного производства, а также дана подробная информация об экспортном потенциале Азербайджана.

В ходе встречи отмечено, что Al Meera Group заинтересован в продаже азербайджанской продукции в своих магазинах в Катаре и Омане, в связи с чем ведутся переговоры.