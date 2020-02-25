​Азербайджанская хурма продавалась вдвое дороже на зарубежных рынках

В 2019 году Азербайджан экспортировал хурму на 104 млн долларов США. В январе-феврале этого года объем экспорта хурмы предположительно превысит 20 млн долларов США.

Об этом Report сообщил председатель Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов.

По его словам, экспорт хурмы продлится до конца марта: "Основными рынками сбыта являются Россия, Украина, Казахстан и Саудовская Аравия".

"С начала этого сезона, с 15 сентября по 15 ноября, хурма продавалась дешево в Россию и Украину, однако с ноября цены подорожали вдвое", - сказал Юсифов.

В январском выпуске "Обзоре экспорта" отмечается, что в 2019 году Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на 1,954 млрд долларов США, что на 15,7% больше аналогичного показателя за 2018 год. В декабре 2019 года объем экспорта составил 173 млн долларов США. Первое место в экспорте по ненефтяному сектору занимают помидоры (22,6 млн долларов США), второе место - хурма (20,1 млн долларов США), третье место - нечесаный хлопок (14,9 млн долларов).