Азербайджан вошел в ТОП-3 по объему поставок российского сахара

С начала текущего сельхозгода (август 2019 года - июль 2020 года) Россия к 10 мая поставила в Азербайджан 143,6 тысячи тонн сахара.

Как передает Report со ссылкой на Центр агроаналитики при Минсельхозе РФ, за этот период Россия поставила за рубеж 1,005 миллиона тонн сахара, что в 7,7 раза больше, чем годом ранее.



По предварительным данным, 496,3 тысячи тонн вывезено в текущем календарном году. Более точные данные выйдут позднее. Объемы поставок российского сахара за рубеж в текущем сельхозгоду стали рекордными за всю историю страны, отмечает Центр.





Первое место по закупкам российского сахара занимает Узбекистан (163,4 тысячи тонн), затем идут Казахстан (156,6 тысячи тонн), Азербайджан (143,6 тысячи тонн), Таджикистан (119,1 тысячи тонн), Украина (67 тысяч тонн) и Беларусь (47,9 тысячи тонн).





Указанные шесть стран закупили 697,6 тысячи тонн сахара (79,6% поставленного из России сахара).





Между тем с 13 апреля по 10 мая экспорт увеличился на 64,5% в годовом выражении до 124,6 тысячи тонн (без учета торговли со странами ЕАЭС). В частности, в Азербайджан поставлено 42,35 тысячи тонн сахара, в Узбекистан — 23,3 тысячи тонн.





Россия начала первые в этом сельхозгоду поставки сахара в Ливан (4,7 тысячи тонн).





Основными поставщиками сахара за рубеж стали Краснодарский край, Липецкая, Курская и Белгородская области.