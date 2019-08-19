Азербайджан ведет переговоры о поставках меда в арабские страны

"В настоящее время азербайджанские производители меда ведут переговоры о поставках продукции в арабские страны".

Об этом сообщил Report председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасретов.

По его словам, несколько компаний наладили связь с городом Дубай (ОАЭ) и Иорданией: "Небольшая партия в качества образца была отправлена в Дубай. Ведутся переговоры с Иорданией, и они уже заявили о готовности закупить около 50 тонн меда".

Б.Хасретов довел до сведения, что в сфере пчеловодства достигнуты хорошие объемы производства: "В этом году в Азербайджане было произведено 6 тысяч тонн меда. Самый высокий показатель приходится на Шеки-Загатальский регион. Однако, в целом, по всем регионам наблюдался хороший показатель объемов производства меда. Предоставление субсидий пчеловодам и, в целом, внимание государства к этой сфере положительно сказались на развитии отрасли. Это является стимулом для развития пчеловодства, число пчелиных семей начало стремительно расти".

Председатель ассоциации отметил, что проводится большая работа по улучшению породного состава пчел.