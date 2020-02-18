​Азербайджан вдвое увеличит производство фундука

В Азербайджане ведется работа по повышению урожайности фундука до двух раз.

Об этом Report сообщил председатель Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев.

По его словам, в будущем урожайность будет доведена до 20 центнеров с гектара.

"В настоящее время под выращивание фундука отведено 80 тыс. га, из них высокоурожайные площади составляют 40 тыс. га. Сейчас урожайность с каждого гектара составляет 10-12 центнеров. Но эта цифра будет доведена до 20-ти. Для этого есть стандарты, но фермеры следуют старым агротехническим правилам. Мы пытаемся повысить производительность за счет новых подходов", - сказал он.

Глава ассоциации также рассказал об увеличении объемов экспорта: "В настоящее время наша максимальная экспортная мощность составляет 20-22 тыс. тонн очищенного фундука. В зависимости от спроса и предложения на рынке, в течение года 70-80% нашей продукции экспортируется то в Европу, то в Россию".