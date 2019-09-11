Азербайджан стал страной-партнером выставки WorldFood Moscow cо стендом Made in Azerbaijan

С 24 по 27 сентября 2019 в Москве пройдет 28-ая Международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow, организатором которой является компания ITE Expo International.

Как сообщает российское бюро Report, WorldFood Moscow является крупнейшей в России осенней выставкой продуктов питания мирового класса, где наиболее широко представлены продукты питания и напитки из 65 стран мира и 40 российских регионов.

В этом году она впервые пройдет в МВЦ "Крокус Экспо", что даст ей новые возможности для роста.

Страной-партнёром выставки в этом году вновь стал Азербайджан, который объединит в составе национального стенда "Made in Azerbaijan" более 30 компаний, предлагающих российскому рынку широкий спектр продуктов питания. Коллективное участие на выставке организовано Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при поддержке Министерства экономики Азербайджана.

Отметим, что более 60% экспозиции займут национальные павильоны, объединяющие порядка 1000 зарубежных компаний.

Всего в WorldFood Moscow примут участие более 1500 российских и зарубежных поставщиков продуктов питания и напитков из 65 стран. Площадь выставки составит более 50 тысяч кв.метров.

Игбал Рустамов