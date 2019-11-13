Азербайджан может нарастить экспорт сельхозпродукции в арабские страны

ОАЭ инвестировали 2,1 млрд долларов в экономику Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр экономики ОАЭ Султан бин Саид Аль-Мансури в рамках 7-го заседания cовместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и ОАЭ.

"Мы обсудили с моим коллегой доставку местной сельскохозяйственной продукции в ОАЭ и другие страны Персидского залива. Мы обсудили способы доставки продукции в Эмираты. Полагаю, что торговый оборот в 265 млн долларов между странами низкий, его необходимо увеличить".

Он также отметил, что среди обсуждаемых на заседании вопросов - участие Азербайджана в выставке Expo Dubai 2020.

"Одним из важных вопросов, обсуждаемых обеими сторонами, является возобновляемая энергия. На следующем этапе ожидается реализация важных проектов между двумя странами", - сказал он.