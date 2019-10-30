 Наверх

Азербайджан намерен экспортировать сельхозпродукцию под единым брендом

Азербайджан намерен экспортировать сельхозпродукцию под единым брендом

Презентация нового бренда для организации экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции состоится в январе следующего года.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" Маис Мусаев.

По его словам, сейчас ведутся работы по разработке названия нового бренда, после чего на повестку дня встанет вопрос об изготовлении упаковки. После презентации бренда вся азербайджанская продукция будет поставляться на зарубежные рынки под единым названием.

ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" является правопреемником зарегистрированного в октябре 2016 года ОАО "Заготовки и снабжение продовольственными товарами". Уставный капитал новой коммерческой структуры составляет 6 млн манатов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!