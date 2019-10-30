Азербайджан намерен экспортировать сельхозпродукцию под единым брендом

Презентация нового бренда для организации экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции состоится в январе следующего года.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" Маис Мусаев.

По его словам, сейчас ведутся работы по разработке названия нового бренда, после чего на повестку дня встанет вопрос об изготовлении упаковки. После презентации бренда вся азербайджанская продукция будет поставляться на зарубежные рынки под единым названием.

ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" является правопреемником зарегистрированного в октябре 2016 года ОАО "Заготовки и снабжение продовольственными товарами". Уставный капитал новой коммерческой структуры составляет 6 млн манатов.