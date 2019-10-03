​Азербайджан может стать вторым в мире производителем фундука

Сегодня в Баку проходит международный семинар "Стратегический продукт".

Как сообщает Report, мероприятие, проводимое при организации Конфедерации предпринимателей Азербайджана, Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты, Исламского банка развития, посвящено развитию помидороводства и фундуководства.

Директор Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде рассказал, что одной из основных задач министерства является формирование аналитической базы по аграрному сектору страны.

"В ближайшее время в стране будут сформированы угодья под выращивание фундука площадью 84 тыс. га. С использованием интенсивных технологий мы можем получать 1,5 тонны с гектара, что может вывести Азербайджан на второе место в мире по производству фундука после Турции", - сказал министр.

По словам Ф.Фикретзаде, Турция в настоящее время ведет переговоры с Азербайджаном и Грузией о ценовой политике в производстве фундука.

По данным Международного совета по орехам и сухофруктам, Азербайджан входит в пятерку мировых производителей фундука. На нашу страну приходится 4% мирового производства фундука. В настоящее время общая площадь насаждений фундука в Азербайджане составляет 74 тыс. гектаров. В прошлом году в стране было произведено 45,5 тыс. тонн фундука.