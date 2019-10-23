​Азербайджан может сократить импорт зерна

Импорт зерна в Азербайджан может сократиться за счет роста внутреннего производства.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Азербайджанской ассоциации зерноводства Талех Гасымов.

Он подчеркнул, что в этом году в стране было засеяно больше зерновых, чем в предыдущие годы: "Это означает увеличение производства зерновых по сравнению с предыдущими годами. В то же время мы ожидаем роста показателя самообеспечения зерновыми".

Гасымов добавил, что в этом году зерно зерновыми культурами засеяно более 798 гектаров.

В 2018 году производство зерна в Азербайджане выросло на 13% по сравнению с 2017 годом и составило 3,3 млн тонн, производство пшеницы также на 13% – до 2 млн тонн. Уровень самообеспечения зерновыми вырос с 66% до 74%, пшеницей - с 58% до 65%.