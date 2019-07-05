Азербайджан импортировал 120 тыс. тонн зерновых и масличных культур из Саратова

В первом полугодии Азербайджан импортировал 118,1 тыс. тонн зерновых и масличных культур из Саратовской области.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом информирует сайт Саратовского управления Россельхознадзора.

За шесть месяцев Саратовская область экспортировала 352,4 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Основные поставки подкарантинной продукции пришлись, помимо Азербайджана, на Латвию - 68,1 тыс. тонн, Иран - 33,1 тыс. тонн, Турцию - 11,3 тыс. тонн, Грузию - 10,3 тыс. тонн.

В 2019 году Саратовская область впервые отгрузила партию подсолнечного шрота в Италию. Объем партии составил 5,5 тыс. тонн.