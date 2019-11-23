Вице-премьер: Поставки азербайджанской сельхозпродукции на рынки России можно удвоить

Стоимость поставок азербайджанской сельхозпродукции на российские рынки составляет около 600 млн долларов.

Как передает Report, об этом сказал "Вестнику Кавказа" заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

"В рамках межправкомиссии мы сделали анализ и поняли, что эту цифру можно увеличить как минимум в два раза. Мы идем к этому. С этой точки зрения применение современных технологий в налогово-таможенной сфере имеет очень важное значение. Сегодня мы добились того, что соответствующие российские органы могут в электронном виде отслеживать товары из Азербайджана. В этом направлении мы делаем шаги, чтобы можно было автоматически, с места проверять и происхождение, и качество, и все другие параметры наших товаров, которые поступают на российские рынки", - сказал Ш.Мустафаев.

С точки зрения транспортно-транзитной составляющей и импортно-экспортных операций, по его мнению, очень важное значение имеет состояние инфраструктуры: "Так, успешно действует транспортный коридор ”Север-Юг”. Если в прошлом году грузопоток по этому коридору увеличился в восемь раз, то в этом году – на 70%".

"С точки зрения развития экономических отношений нужно отметить огромный рост товарооборота в прошлом году - почти на 20%. За девять месяцев этого года мы отмечаем уже 24-процентный рост товарооборота. На фоне торговых войн, санкций, эмбарго получить такие результаты особенно приятно и исключительно важно для развития экономических связей наших стран", - сказал Ш.Мустафаев.