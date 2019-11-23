 Наверх

Вице-премьер: Поставки азербайджанской сельхозпродукции на рынки России можно удвоить

Азербайджан готов удвоить поставки сельхозпродукции на рынки РФ

Стоимость поставок азербайджанской сельхозпродукции на российские рынки составляет около 600 млн долларов.

Как передает Report, об этом сказал "Вестнику Кавказа" заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

"В рамках межправкомиссии мы сделали анализ и поняли, что эту цифру можно увеличить как минимум в два раза. Мы идем к этому. С этой точки зрения применение современных технологий в налогово-таможенной сфере имеет очень важное значение. Сегодня мы добились того, что соответствующие российские органы могут в электронном виде отслеживать товары из Азербайджана. В этом направлении мы делаем шаги, чтобы можно было автоматически, с места проверять и происхождение, и качество, и все другие параметры наших товаров, которые поступают на российские рынки", - сказал Ш.Мустафаев.

С точки зрения транспортно-транзитной составляющей и импортно-экспортных операций, по его мнению,  очень важное значение имеет состояние инфраструктуры: "Так, успешно действует транспортный коридор ”Север-Юг”. Если в прошлом году грузопоток по этому коридору увеличился в восемь раз, то в этом году – на 70%".

"С точки зрения развития экономических отношений нужно отметить огромный рост товарооборота в прошлом году - почти на 20%. За девять месяцев этого года мы отмечаем уже 24-процентный рост товарооборота. На фоне торговых войн, санкций, эмбарго получить такие результаты особенно приятно и исключительно важно для развития экономических связей наших стран", - сказал Ш.Мустафаев. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!