​Азербайджан экспортирует черешню в Африку

Государственная аграрная торговая компания при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана осуществляет экспорт сельскохозяйственной продукции в Объединенные Арабские Эмираты и Нигерию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Согласно информации, партия черешни сорта Наполеон, выращиваемой в Хачмазском районе, была экспортирована в Нигерию.

По словам директора компании Лейлы Мамедовой, помимо экспорта на традиционные рынки, идет активный поиск новых рынков сбыта: "В настоящее время мы экспортируем сельхозпродукцию в Украину, Россию, Грузию, Нигерию и Объединенные Арабские Эмираты. Объем и ассортимент экспортируемой продукции растет, а география продаж расширяется. Интерес к азербайджанской сельхозпродукции со стороны зарубежных стран велик, потому что по вкусу и качеству наша продукция превосходит товары других производителей".