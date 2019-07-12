Азербайджан будет экспортировать лошадей в развитые европейские страны

В мире насчитывается 265 пород лошадей, две из которых в Азербайджане. Это Карабахская лошадь и порода Дильбаз. В настоящее время в ООО "Карабахский конный завод" имеется 245 голов лошадей карабахской породы.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам директор завода Маариф Гусейнов в ходе пресс-тура, организованного для журналистов Министерством сельского хозяйства Азербайджана.

Предприятие, расположенное в Агджабединском районе, было создано на базе коневодческого завода в селе Эйвазханлы Агдамского района.

"В тот период армяне пытались присвоить себе коней карабахской породы. Вооруженные армяне несколько раз пытались захватить и увести их. Лошади были спрятаны на птицефабрике в селе Учоглан Агдамского района, и армяне не смогли их найти", - сказал Гусейнов.

По его словам, лошади стоимостью от 2 до 10 тыс. манатов будут экспортироваться в развитые европейские страны.

"В советское время лошадей отправляли в Москву, оттуда они продавались в зарубежные страны. Сейчас Азербайджан не экспортирует на мировой рынок лошадей, однако предусмотрен экспорт в такие страны, как Германия, Франция и Великобритания. В год можно продавать около 25 голов, так как прирост составляет 50 голов. Их популяция увеличивается естественным путем", - сказал он.