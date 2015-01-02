​Азербайджанское правительство увеличило закупку зерна в Государственный зерновой фонд

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде внес изменения в постановление "Об определении объема зерна, закупаемого в Государственный зерновой фонд". Как сообщает Report, в связи с изменением, увеличен объем закупок зерна в Государственный зерновой фонд. Таким образом, объем закупаемого для фонда зерна составит 750 тыс. т. До сих пор этот объем для фонда составлял 500 тыс.т. Такое решение принято с целью предотвращения недостатка хлебопродуктов для населения, которое может возникнуть в результате изменения климатических условий в соседних странах и длительной засухи на территории нашей республики.

Отметим что, обеспечение мер по закупке зерна в Государственный зерновой фонд поручено Министерству Чрезвычайных Ситуаций.