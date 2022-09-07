Азербайджанский мед занял третье место в мире на международной выставке

Азербайджанский мед занял третье место на 47-м конгрессе Международной федерации пчеловодческих ассоциаций (APIMONDIA), который прошел с 24 по 28 августа этого года в Стамбуле (Турция).

Азербайджанский мед занял третье место на 47-м конгрессе Международной федерации пчеловодческих ассоциаций (APIMONDIA), который прошел с 24 по 28 августа этого года в Стамбуле (Турция).

Как передает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, нашу страну в мероприятии представили 22 члена Ассоциации пчеловодов, Объединения профессиональных пчеловодов.

На выставке азербайджанские пчеловоды продемонстрировали свою продукцию в национальном павильоне, где посетителям были представлены вкус, аромат и особенности азербайджанского меда, образцы меда.