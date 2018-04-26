Азербайджанский мед может получить сертификат органического продукта

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанская ассоциация пчеловодов направит обращение в министерство сельского хозяйства.

Об этом сообщил Report президент ассоциации Бадраддин Хасратов.

По его словам, цель состоит в получении органической сертификации для азербайджанского меда.

"Министерство должно обратиться для этого в Кабинет министров. После получения сертификата органического продукта процесс выхода азербайджанского меда на мировой рынок упростится. Однако это очень сложный процесс. Его выдают за границей. А приглашение специалиста в Баку требует больших финансовых затрат. Если государство или донорская организация возьмут на себя часть расходов, процесс может быть упрощен", - сказал он.

Кроме того, по словам Б.Хасратова, Всемирная продовольственная организация (FAO) подготовила пакет предложений в связи с внесением поправок в закон "О пчеловодстве":

"Одна из них заключается в замене слов "экологически чистый продукт" на "органический" в соответствии с мировой практикой".