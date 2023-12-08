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Азербайджанский государственный аграрный университет преобразован в юридическое лицо публичного права

Азербайджанский государственный аграрный университет преобразован в юридическое лицо публичного права Кабинет министров принял решение о реорганизации Азербайджанского государственного аграрного университета путем преобразования его в юридическое лицо публичного права при Министерстве сельского хозяйства.
АПК
8 декабря 2023 г. 16:20
Азербайджанский государственный аграрный университет преобразован в юридическое лицо публичного права

Кабинет министров принял решение о реорганизации Азербайджанского государственного аграрного университета путем преобразования его в юридическое лицо публичного права при Министерстве сельского хозяйства.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, утвержден Устав университета.

Министерство должно в течение трех дней со дня вступления решения в силу обеспечить принятие необходимых мер по регистрации университета в соответствии с законом "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре".

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