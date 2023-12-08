Азербайджанский государственный аграрный университет преобразован в юридическое лицо публичного права

Кабинет министров принял решение о реорганизации Азербайджанского государственного аграрного университета путем преобразования его в юридическое лицо публичного права при Министерстве сельского хозяйства.

Кабинет министров принял решение о реорганизации Азербайджанского государственного аграрного университета путем преобразования его в юридическое лицо публичного права при Министерстве сельского хозяйства.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, утвержден Устав университета.

Министерство должно в течение трех дней со дня вступления решения в силу обеспечить принятие необходимых мер по регистрации университета в соответствии с законом "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре".