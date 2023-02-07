Азербайджанские производители цветов изучают рынки ОАЭ и Катара

Азербайджанские производители цветов изучают рынки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Катара для экспорта своей продукции.

Азербайджанские производители цветов изучают рынки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Катара для экспорта своей продукции.

Об этом Report сообщил председатель Ассоциации производителей, импортеров и экспортеров цветов Джавид Ахундов.

Он отметил, что до недавнего времени основным экспортным рынком цветов для Азербайджана была Россия: "Однако в 2022 году поставки в этом направлении сократились, и это связано с войной России против Украины".

По словам Ахундова, в прошлом году пробная партия роз была отправлена в Узбекистан, но экспорт в эту страну пока не начался.

Говоря о спросе на местном рынке, председатель ассоциации подчеркнул, что перед праздниками продажи цветов всегда возрастают: "70% спроса на розы в стране удовлетворяется за счет местного производства. В настоящее время годовое производство роз в Азербайджане составляет около 15 млн единиц. Спрос местного рынка на эти цветы составляет примерно 13-15 млн единиц. По объему производства других видов цветов точной статистики нет".

Ахундов также отметил, что цены на цветы в стране не изменились.