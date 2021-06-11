Азербайджанские помидоры и яблоки будут поставляться в РФ по железной дороге

Россельхознадзор разрешит с 15 июня поставки в Россию яблок и томатов железнодорожными вагонами предприятиям-производителям, списки которых были предоставлены азербайджанской стороной.

Россельхознадзор разрешит с 15 июня поставки в Россию яблок и томатов железнодорожными вагонами предприятиям-производителям, списки которых были предоставлены азербайджанской стороной.

Как сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор, разрешение выдано 31 предприятию по производству томатов и 24 компаниям-производителям яблок.

Решение принято на основании предоставленных азербайджанскими коллегами материалов и под гарантии Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. Транспортировка грузов будет осуществляться с обеспечением полной прослеживаемости в сопровождении фитосанитарных сертификатов. В каждом вагоне допускается перевозка только одного вида продукции от одного производителя.

С 1 октября 2021 года предусмотрен переход на контейнерные перевозки яблок и томатов из Азербайджана в Россию.