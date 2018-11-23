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    Азербайджанские фермеры в этом году закупили удобрение на 102 млн манатов

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание республиканской комиссии по выплате льготной суммы, применяемой к стоимости минеральных удобрений, продаваемых производителям сельхозпродукции юридическими и физическими лицами.

    Как сообщает Report, заседание прошло под председательством заместителя министра Ильхама Гулиева.

    По его словам, на заседании было принято решение о выплате субсидий предпринимателям, а необходимые документы направлены в министерство финансов.

    "Спрос фермеров на удобрения увеличился. В настоящее время мы оплачиваем 20% этого спроса. Азербайджанские фермеры в этом году закупили удобрение на 102 млн манатов" - сказал замминистра.

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