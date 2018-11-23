Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание республиканской комиссии по выплате льготной суммы, применяемой к стоимости минеральных удобрений, продаваемых производителям сельхозпродукции юридическими и физическими лицами.

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством заместителя министра Ильхама Гулиева.

По его словам, на заседании было принято решение о выплате субсидий предпринимателям, а необходимые документы направлены в министерство финансов.

"Спрос фермеров на удобрения увеличился. В настоящее время мы оплачиваем 20% этого спроса. Азербайджанские фермеры в этом году закупили удобрение на 102 млн манатов" - сказал замминистра.