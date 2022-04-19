Азербайджанские фермеры получили более 173 млн манатов субсидий на осенний посев

Агентство аграрного кредитования и развития (ААКР) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана 19 апреля выплатило 44,4 тыс. фермерам субсидии на посев в размере 21,7 млн манатов.

Агентство аграрного кредитования и развития (ААКР) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана 19 апреля выплатило 44,4 тыс. фермерам субсидии на посев в размере 21,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Таким образом, число фермеров, получивших субсидии на осенние посевы, достигло 277 тысяч, а общая сумма выплат - 173,4 млн манатов. Выплаченные сегодня субсидии охватывают 111 тыс. 572 гектара посевных площадей.

Всего за 2021/2022 год субсидии выплачены по 880 тыс. 92 га посевных площадей.

Субсидии переведены на "фермерскую карту" сельхозпроизводителей. В соответствии с законодательством, фермеры могут обналичить 25% средств, перечисленных на карту, через банкоматы, а 75% безналичным путем потратить на покупку удобрений, пестицидов, гербицидов, семян и других средств сельскохозяйственного производства.