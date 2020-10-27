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Азербайджанские фермеры не могут собирать хурму из-за армянских обстрелов

Азербайджанские фермеры не могут собирать хурму из-за армянских обстрелов Причина в том, что Армения нацелена на гражданское население Азербайджана и на эти территории
АПК
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27 октября 2020 г. 15:35
Азербайджанские фермеры не могут собирать хурму из-за армянских обстрелов

В настоящее время в западном регионе Азербайджана продолжается процесс сбора хурмы, урожайность находится на высоком уровне.

Об этом Report сообщил председатель Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов.

По словам Юсифова, в настоящее время фермеры Барды, Геранбоя, Тертера, Гянджи не могут собирать хурму: "Причина в том, что Армения нацелена на гражданское население Азербайджана и на эти территории. В этих регионах высокий показатель урожайности. Указанные регионы составили 30% от общей производительности".

Г.Юсифов отметил, что по сравнению с прошлым годом наблюдается рост производства хурмы: “Качество продукции также выше. С сентября начался экспорт хурмы. Мы экспортируем хурму в Россию, Украину, Беларусь. Пока что цена продажи нас устраивает, а объемы продаж высокие. По имеющейся информации, из названных стран хурма азербайджанского производства продается в Европу. В целом, фермеры в последние годы получают высокие показатели по производству и качеству хурмы. 90% хурмы, которую мы производим, пригодна для экспорта, за рубежом она пользуется большим спросом".

Он добавил, что сушеная хурма азербайджанского производства экспортируются в Европу и арабские страны: "В Балакяне и Гейчае функционируют наши предприятия по производству полусушеной и сушеной хурмы. Мы в состоянии увеличить наши экспортные показатели".

Отметим, что за первые 9 месяцев 2020 года экспортировано 20 087,78 тонн хурмы, что на 25% меньше аналогичного показателя прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xurmaları MDB məkanından üçüncü ölkələrə ixrac edilir

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