Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские экспортеры фруктов и овощей просят субсидии у государства на стимулирование экспорта в страны Персидского залива и Европы.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Башир Гулиев.

По словам Гулиева, азербайджанская продукция не известна как качественная в странах Персидского залива и Европы: "По этой причине мы вынуждены применять демпинг. Просим правительство учесть это и выделить нам субсидии".

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев посоветовал предпринимателям подготовить конкретные предложения по данному вопросу.

Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов сказал предпринимателю, что субсидирование должно логически обосновываться: "Если субсидии в европейских странах составляют 18-23%, в Азербайджане этот показатель равен 27,7%. Что касается конкретно данного вопроса, мы не видим необходимости выделять субсидии для теплиц ни сейчас, ни в перспективе".