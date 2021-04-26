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Азербайджанские цветоводы выйдут на новые рынки

Азербайджанские цветоводы выйдут на новые рынки Более половины всего сектора цветоводства Азербайджана составляют цветы, производимые на этих промышленных предприятиях
АПК
26 апреля 2021 г. 18:03
Азербайджанские цветоводы выйдут на новые рынки

Во многих зарубежных странах производство цветов занимает важное место в экономике. Основными экспортерами цветов в мире считаются такие страны, как Нидерланды, Колумбия, Эквадор, Кения, Зимбабве, Замбия, Таиланд.

Report поинтересовался общей картиной, проблемами и шагами, которые необходимо предпринять в сфере производства, импорта и экспорта цветов в Азербайджане.

Председатель Ассоциации производителей, импортеров и экспортеров цветов Джавид Ахундов рассказал Report о текущей ситуации с производством в Азербайджане:

"Главную роль в цветоводстве играют розы. В Азербайджане сейчас четыре крупнейших тепличных комплекса по производству роз. Данные комплексы производят розы промышленным способом. Это теплицы компании Az-Roza в Зире, компании Azerbaijan Flowers Company в селе Гала, компании Azrose в Габале и компании Azagro в Шамкире. Более половины всего сектора цветоводства Азербайджана составляют цветы, производимые на этих промышленных предприятиях. Они производят розы. Кроме того, на внутреннем рынке есть такие цветы, как тюльпан и гербера.

Глава Ассоциации также рассказал о поставленных целях: "В настоящее время ассоциация состоит из 7 членов. Мы провели учредительное собрание. Но ассоциация будет официально зарегистрирована в ближайшие недели. 90% процесса регистрации завершено. Осталось предпринять формальные шаги, что будет сделано в ближайшее время.

Основной целью ассоциации является оказание поддержки малым предпринимателям, защита интересов производителей, экспортеров и импортеров цветов. В течение года мы проведем ряд встреч и пригласим на них мелких предпринимателей. На этих встречах будут предприняты шаги для их просвещения, и они будут проинформированы о новых методах, удобрениях и других вопросах. Шаги, предпринимаемые ассоциацией, будут актуальны для всех участников, а не только для крупных предпринимателей.

В настоящее время основные проблемы в цветоводстве связаны с затратами на удобрения, электроэнергию и химические добавки. Мы обратимся к государству с целью их субсидирования, снижения таможенных пошлин при импорте. В ходе нашей деятельности мы будем придавать большое значение защите интересов в основном малых предпринимателей".

Дж.Ахундов отметил, что в этом году выход азербайджанских цветоводов на новые рынки может стать реальным: "Основными целевыми рынками экспорта цветов из Азербайджана за рубеж являются Россия, Грузия и Ближний Восток, в частности, Дубай. В будущем также можно подумать о выходе на азиатский рынок, в частности, на китайский. Потому что это очень перспективные рынки. В этом году есть планы по открытию новых рынков. При поддержке AZPROMO планируется выход азербайджанских цветоводов на рынки России, Ближнего Востока, Центральной Азии. Но пока рано говорить об этом в деталях".

Председатель Ассоциации также проинформировал о текущих ценах на цветы: "На зарубежных рынках цены варьируются в зависимости от вида цветов. В Азербайджане выращивают цветы, вполне конкурентоспособные на внешних рынках. Некоторые цветы импортируются в Азербайджан из-за рубежа. Из-за пандемии цены на рынках снизились, поскольку значительно снизился спрос на розы и другие цветы. В связи с пандемией в Азербайджане введен запрет на проведение помолвок и свадеб. Большая часть цветов использовалась для свадебных церемоний и других мероприятий. Поэтому цены снизились из-за снижения спроса".

Напомним, что 16 апреля текущего года на совещании в центре аграрных исследований Министерства сельского хозяйства было принято решение об учреждении Азербайджанской ассоциации производителей, импортеров и экспортеров цветов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gülçülərinin yeni xarici bazarlara çıxışı gözlənilir

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