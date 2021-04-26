Азербайджанские цветоводы выйдут на новые рынки

Более половины всего сектора цветоводства Азербайджана составляют цветы, производимые на этих промышленных предприятиях

Во многих зарубежных странах производство цветов занимает важное место в экономике. Основными экспортерами цветов в мире считаются такие страны, как Нидерланды, Колумбия, Эквадор, Кения, Зимбабве, Замбия, Таиланд.

Report поинтересовался общей картиной, проблемами и шагами, которые необходимо предпринять в сфере производства, импорта и экспорта цветов в Азербайджане.

Председатель Ассоциации производителей, импортеров и экспортеров цветов Джавид Ахундов рассказал Report о текущей ситуации с производством в Азербайджане:

"Главную роль в цветоводстве играют розы. В Азербайджане сейчас четыре крупнейших тепличных комплекса по производству роз. Данные комплексы производят розы промышленным способом. Это теплицы компании Az-Roza в Зире, компании Azerbaijan Flowers Company в селе Гала, компании Azrose в Габале и компании Azagro в Шамкире. Более половины всего сектора цветоводства Азербайджана составляют цветы, производимые на этих промышленных предприятиях. Они производят розы. Кроме того, на внутреннем рынке есть такие цветы, как тюльпан и гербера.

Глава Ассоциации также рассказал о поставленных целях: "В настоящее время ассоциация состоит из 7 членов. Мы провели учредительное собрание. Но ассоциация будет официально зарегистрирована в ближайшие недели. 90% процесса регистрации завершено. Осталось предпринять формальные шаги, что будет сделано в ближайшее время.

Основной целью ассоциации является оказание поддержки малым предпринимателям, защита интересов производителей, экспортеров и импортеров цветов. В течение года мы проведем ряд встреч и пригласим на них мелких предпринимателей. На этих встречах будут предприняты шаги для их просвещения, и они будут проинформированы о новых методах, удобрениях и других вопросах. Шаги, предпринимаемые ассоциацией, будут актуальны для всех участников, а не только для крупных предпринимателей.

В настоящее время основные проблемы в цветоводстве связаны с затратами на удобрения, электроэнергию и химические добавки. Мы обратимся к государству с целью их субсидирования, снижения таможенных пошлин при импорте. В ходе нашей деятельности мы будем придавать большое значение защите интересов в основном малых предпринимателей".

Дж.Ахундов отметил, что в этом году выход азербайджанских цветоводов на новые рынки может стать реальным: "Основными целевыми рынками экспорта цветов из Азербайджана за рубеж являются Россия, Грузия и Ближний Восток, в частности, Дубай. В будущем также можно подумать о выходе на азиатский рынок, в частности, на китайский. Потому что это очень перспективные рынки. В этом году есть планы по открытию новых рынков. При поддержке AZPROMO планируется выход азербайджанских цветоводов на рынки России, Ближнего Востока, Центральной Азии. Но пока рано говорить об этом в деталях".

Председатель Ассоциации также проинформировал о текущих ценах на цветы: "На зарубежных рынках цены варьируются в зависимости от вида цветов. В Азербайджане выращивают цветы, вполне конкурентоспособные на внешних рынках. Некоторые цветы импортируются в Азербайджан из-за рубежа. Из-за пандемии цены на рынках снизились, поскольку значительно снизился спрос на розы и другие цветы. В связи с пандемией в Азербайджане введен запрет на проведение помолвок и свадеб. Большая часть цветов использовалась для свадебных церемоний и других мероприятий. Поэтому цены снизились из-за снижения спроса".

Напомним, что 16 апреля текущего года на совещании в центре аграрных исследований Министерства сельского хозяйства было принято решение об учреждении Азербайджанской ассоциации производителей, импортеров и экспортеров цветов.