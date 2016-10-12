"Азербайджанская инвестиционная компания" намерена реализовать аграрные проекты в трех районах

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" рассмотрит возможности реализации сельскохозяйственных проектов в Хызынском, Сиазаньском и Шабранском районах. Как сообщает Report, компания провела оценку котировочных заявок на закупку данных работ.

Согласно решению Тендерной комиссии от 5 октября 2016 года, победителем тендера объявлено физическое лицо Рафиг Урфат оглу Рагимбейли, с которым 7 октября подписан соответствующий контракт.

Напомним, что находящаяся в подчинении министерства экономики "Азербайджанская инвестиционная компания" учреждена в 2006 году. Ее уставный капитал равен 160 млн манатов. Эта сумма сложилась из 1,6 млн акций номиналом 100 манатов.