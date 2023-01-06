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Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу

Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу Дефицит хурмы на мировых рынках в прошлом году привел к подорожанию азербайджанской хурмы на 30% на российском рынке по сравнению с 2021 годом, начался ее экспорт на европейский рынок.
АПК
6 января 2023 г. 17:46
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу

Дефицит хурмы на мировых рынках в прошлом году привел к подорожанию азербайджанской хурмы на 30% на российском рынке по сравнению с 2021 годом, начался ее экспорт на европейский рынок.

Об этом сообщил Report глава Асcоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов.

По его словам, в настоящее время на российском рынке азербайджанская хурма продается дороже по сравнению с прошлым сезоном: "Основными рынками экспорта хурмы являются Россия и Украина. В прошлом году объем экспорта в Украину, в том числе транзитом через Россию, составил 40-50 тыс. тонн. Когда началась российско-украинская война, мы боялись потерять эти рынки. Прогнозы были неутешительными. Но объемы продаж в октябре-ноябре абсолютно не совпали с прогнозами".

По словам Юсифова, в результате применяемых против России санкций поток определенных товаров из Европы в эту страну приостановился: "Испания продает более 500 тысяч тонн хурмы в год, но экспорт продукции в сезоне 2022 был очень низким из-за засухи. Дефицит урожая в Испании, а также сокращение поставок фруктов из европейских стран в Россию привели к дефициту хурмы на российском рынке, и, в конечном итоге, к ее удорожанию".

Глава ассоциации отметил, что несколько экспортеров смогли экспортировать хурму в Украину через Грузию и Румынию: "В целом экспорт хурмы планируется завершить к концу февраля".

По его словам, азербайджанская хурма также стала продаваться в магазинах некоторых европейских стран: "Мы постепенно выходим на европейские рынки. Основная причина - засуха в Испании".

Напомним, что в 2022 году стоимость экспорта хурмы из Азербайджана составила 125,9 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xurması Rusiyada bahalaşıb, Avropa bazarına ixrac başlayıb

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