Азербайджано-белорусская рабочая группа подписала протокол в сфере сельского хозяйства

Состоялась встреча членов азербайджано-белорусской рабочей группы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Состоялась встреча членов азербайджано-белорусской рабочей группы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Во встрече приняли участие делегации во главе с сопредседателем рабочей группы, заместителем министра сельского хозяйства Эльчином Зейналовым с азербайджанской стороны и сопредседателем рабочей группы, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Иваном Смылгиным с белорусской стороны.

На встрече было отмечено, что между двумя странами существует большой потенциал для расширения связей в области сельского хозяйства.

В конце встречи члены азербайджано-белорусской рабочей группы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности подписали Протокол первого заседания, состоявшегося 4 октября 2021 года.