О нас

Азербайджано-белорусская рабочая группа подписала протокол в сфере сельского хозяйства

Азербайджано-белорусская рабочая группа подписала протокол в сфере сельского хозяйства Состоялась встреча членов азербайджано-белорусской рабочей группы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
АПК
17 мая 2022 г. 19:25
Азербайджано-белорусская рабочая группа подписала протокол в сфере сельского хозяйства

Состоялась встреча членов азербайджано-белорусской рабочей группы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Во встрече приняли участие делегации во главе с сопредседателем рабочей группы, заместителем министра сельского хозяйства Эльчином Зейналовым с азербайджанской стороны и сопредседателем рабочей группы, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Иваном Смылгиным с белорусской стороны.

На встрече было отмечено, что между двумя странами существует большой потенциал для расширения связей в области сельского хозяйства.

В конце встречи члены азербайджано-белорусской рабочей группы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности подписали Протокол первого заседания, состоявшегося 4 октября 2021 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Belarus İşçi Qrupu kənd təsərrüfatı sahəsində protokol imzalayıb

Самое читаемое

Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
В Баку состоится фестиваль японской культуры
ФотоВ Баку состоится фестиваль японской культуры
11 мая 2022 г. 12:03
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi