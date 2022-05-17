Азербайджано-белорусская рабочая группа подписала протокол в сфере сельского хозяйства

Состоялась встреча членов азербайджано-белорусской рабочей группы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.
Во встрече приняли участие делегации во главе с сопредседателем рабочей группы, заместителем министра сельского хозяйства Эльчином Зейналовым с азербайджанской стороны и сопредседателем рабочей группы, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Иваном Смылгиным с белорусской стороны.
На встрече было отмечено, что между двумя странами существует большой потенциал для расширения связей в области сельского хозяйства.
В конце встречи члены азербайджано-белорусской рабочей группы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности подписали Протокол первого заседания, состоявшегося 4 октября 2021 года.