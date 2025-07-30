Азербайджан заявил на Саммите ООН о готовности к продовольственному партнерству

Азербайджан заявил на Саммите ООН о готовности к продовольственному партнерству

Азербайджан поддерживает глобальные усилия по трансформации продовольственных систем и готов к сотрудничеству со всеми международными партнерами в борьбе с климатическим кризисом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на 2-м саммите ООН по продовольственным системам (UNFSS+4) в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Мамедов отметил, что трансформация продовольственных систем имеет важнейшее значение для будущего человечества на фоне растущих вызовов. Министр подчеркнул, что изменение климата и другие глобальные вызовы создают угрозу для агропродовольственных систем, и обратил внимание на необходимость своевременных и скоординированных действий, а также на важность трансформации продовольственных систем.

Министр добавил, что наука и инновации должны находиться в центре трансформации сельского хозяйства, необходимо реализовывать совместные проекты для продвижения инноваций и устойчивости в аграрной сфере, а также поощрять инициативы по передаче технологий и обмен лучшими практиками между заинтересованными сторонами.

Он также затронул значимость глобальной климатической конференции COP29, которую Азербайджан принял в ноябре прошлого года, подчеркнув, что на этом международном мероприятии впервые было достигнуто важное соглашение по климатическому финансированию.