Азербайджан завершил реализацию еще одного совместного твиннинг-проекта с ЕС

Состоялась заключительная конференция трехлетнего твиннинг-проекта, реализовывавшегося Министерством сельского хозяйства совместно с Европейским союзом. Как сообщает Report, выступившая на мероприятии заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Га

Состоялась заключительная конференция трехлетнего твиннинг-проекта, реализовывавшегося Министерством сельского хозяйства совместно с Европейским союзом.



Как сообщает Report, выступившая на мероприятии заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова отметила, что работа, проделанная в рамках проекта, сыграла важную роль для достижения поставленных приоритетов и целей.



Подчеркивалось, что для Министерства приоритетом всегда было продолжение сотрудничества с международными организациями и внедрение лучших практик в нашей стране.



Заместитель главы представительства ЕС в Азербайджане Золтан Саллаи рассказал о важности двусторонних связей, подчеркнув важность развития сотрудничества в аграрной сфере.



Участвовавшие в конференции послы стран-партнеров твиннинг-проекта - Италии, Литвы и Польши в Азербайджане поведали о перспективах и планах сотрудничества, в частности, в области сельского хозяйства.



Отметим, что целью проекта являлось повышение эффективности и результативности системы государственной поддержки сельского хозяйства, развития сельской местности, содействие реализации политики правительства по диверсификации экономики, сокращению региональных различий и улучшению уровня жизни в сельской местности.