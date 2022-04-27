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Азербайджан завершил реализацию еще одного совместного твиннинг-проекта с ЕС

Азербайджан завершил реализацию еще одного совместного твиннинг-проекта с ЕС Состоялась заключительная конференция трехлетнего твиннинг-проекта, реализовывавшегося Министерством сельского хозяйства совместно с Европейским союзом. Как сообщает Report, выступившая на мероприятии заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Га
АПК
27 апреля 2022 г. 12:19
Азербайджан завершил реализацию еще одного совместного твиннинг-проекта с ЕС

Состоялась заключительная конференция трехлетнего твиннинг-проекта, реализовывавшегося Министерством сельского хозяйства совместно с Европейским союзом.

Как сообщает Report, выступившая на мероприятии заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова отметила, что работа, проделанная в рамках проекта, сыграла важную роль для достижения поставленных приоритетов и целей.

Подчеркивалось, что для Министерства приоритетом всегда было продолжение сотрудничества с международными организациями и внедрение лучших практик в нашей стране.

Заместитель главы представительства ЕС в Азербайджане Золтан Саллаи рассказал о важности двусторонних связей, подчеркнув важность развития сотрудничества в аграрной сфере.

Участвовавшие в конференции послы стран-партнеров твиннинг-проекта - Италии, Литвы и Польши в Азербайджане поведали о перспективах и планах сотрудничества, в частности, в области сельского хозяйства.

Отметим, что целью проекта являлось повышение эффективности и результативности системы государственной поддержки сельского хозяйства, развития сельской местности, содействие реализации политики правительства по диверсификации экономики, сокращению региональных различий и улучшению уровня жизни в сельской местности.

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Версия на английском языке Azerbaijan, EU complete another twinning project
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Aİ ilə daha bir tvinninq layihəsinin icrasını başa çatdırıb

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